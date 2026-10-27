مقتل طفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا‏

قتلت طفلة فلسطينية، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب قطاع ‏غزة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات، قتلت ‏متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس، جنوب ‏القطاع. ‏

وفي وسط القطاع، استهدفت قوات الاحتلال منطقة شمال مخيم البريج بقذيفة دبابة، ‏بينما أطلقت آلياتها العسكرية النار باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي، وباتجاه ‏منطقتي العلم والشاكوش غرب مدينة رفح جنوبه.‏

وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا، وأصيب آخرون أمس، جراء قصف طائرتين مسيرتين ‏للاحتلال الإسرائيلي استهدفتا وسط قطاع غزة وغرب المدينة.‏