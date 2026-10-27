مقتل طفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا
قتلت طفلة فلسطينية، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات، قتلت متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس، جنوب القطاع.
وفي وسط القطاع، استهدفت قوات الاحتلال منطقة شمال مخيم البريج بقذيفة دبابة، بينما أطلقت آلياتها العسكرية النار باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي، وباتجاه منطقتي العلم والشاكوش غرب مدينة رفح جنوبه.
وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا، وأصيب آخرون أمس، جراء قصف طائرتين مسيرتين للاحتلال الإسرائيلي استهدفتا وسط قطاع غزة وغرب المدينة.