الأمين العام للناتو يؤكد ضرورة الضربات الأميركية ضد إيران ويشدد على وجوب احترام حرية الملاحة

أنقرة-سانا

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أن الضربات التي نفذتها القوات الأميركية ضد إيران ليل أمس كانت «بالغة الضرورة»، مؤكداً أن طهران خرقت عملياً وقف إطلاق النار عبر الهجمات التي استهدفت سفناً في مضيق هرمز.

وأوضح روته، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء على هامش اليوم الثاني لقمة الحلف في أنقرة، أن «الرد الأميركي القوي كان ضرورياً تماماً بعد ما حدث أمس»، مشدداً على أهمية إعادة التأكيد على «ضرورة عدم امتلاك إيران مطلقاً لأي قدرات نووية»، ووجوب احترام مبدأ حرية الملاحة بما يضمن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الهولندي روب يتن في تصريح مماثل خلال القمة، أن «إظهار الرفض لأي انتهاك لوقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط أمر ضروري»، مشيراً إلى أهمية ممارسة أقصى الضغوط الدبلوماسية لضمان استمرار المفاوضات والتوصل إلى حل.

وكانت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أعلنت مساء أمس أن الجيش الأميركي نفذ سلسلة من الضربات القوية ضد إيران «لفرض خسائر فادحة عليها» بعد استهدافها سفناً تجارية يقودها مدنيون في ممر مائي دولي، موضحة أن الضربات جاءت رداً على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر المضيق.