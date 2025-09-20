غوتيريش لدول العالم: لا تخشوا رد فعل إسرائيل على الاعتراف بفلسطين

نيويورك-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم، إلى عدم الخشية من ردود فعل إسرائيل حيال الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للمنظمة الدولية التي تنطلق الإثنين القادم.

وأوضح غوتيريش في مقابلة صحفية اليوم، أن أي ذرائع تسوقها إسرائيل لتبرير سياساتها في الأراضي الفلسطينية أو ضد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، ليست سوى محاولة مستمرة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في إقامة دولتهم، مؤكداً أن الحل الوحيد للنزاع القائم هو “حل الدولتين”.

وأشار الأمين العام إلى أن إسرائيل ماضية في سياساتها الهادفة إلى تدمير قطاع غزة بالكامل، إلى جانب تنفيذ عملية ضم تدريجية للضفة الغربية، محذراً من أي بديل يكرّس بقاء الفلسطينيين تحت الاحتلال أو نظام تمييز يحرمهم حقوقهم الأساسية على أرضهم.

ووصف غوتيريش ما يجري في غزة، بأنه الأسوأ على الإطلاق من حيث حجم الموت والدمار، وأنه غير مقبول أخلاقياً وسياسياً وقانونياً، محذراً من تفاقم المجاعة وانهيار الخدمات الصحية وتكدس مئات آلاف الفلسطينيين في مناطق مكتظة تفتقر إلى المأوى اللائق.