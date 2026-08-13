الملتقى السوري للخط والزخرفة يعزّز مهارات الشباب عبر ورشات تدريبية متخصصة

444A7989 الملتقى السوري للخط والزخرفة يعزّز مهارات الشباب عبر ورشات تدريبية متخصصة

دمشق-سانا

تركزت فعاليات اليوم الثالث من الملتقى السوري لفن الخط العربي والزخرفة في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق، على برنامج عملي وتدريبي شمل ورشات متخصصة شارك فيها خطاطون ومدربون وطلاب فنون من مختلف المحافظات، ضمن بيئة تفاعلية هدفت إلى نقل الخبرة وصقل المهارات وتعريف المشاركين بجماليات الخط العربي وتنوع مدارسه وأساليبه، عبر ورشات خط الرقعة والديواني وفن التذهيب، بوصفها ركائز أساسية في تكوين الفنان الخطاط وإتقانه أدواته البصرية.

فن التذهيب… تقنيات دقيقة وجذور تاريخية

قدّمت سارة عثمان ورشة تفاعلية في فن التذهيب، موضحةً أن هذا الفن الإسلامي العريق نشأ في العصور الأولى لتزيين المصاحف والمخطوطات، وتطوّر في العصور الأموية والعباسية والملوكية والعثمانية.

444A7953 الملتقى السوري للخط والزخرفة يعزّز مهارات الشباب عبر ورشات تدريبية متخصصة

واستعرضت المواد الأساسية المستخدمة مثل الماء الصمغي لتثبيت الذهب، والألوان الطبيعية والأحجار الكريمة المطحونة، إضافة إلى استخدام الريشة الدقيقة للرسم، كما شرحت مراحل العمل بدءاً من التصميم الأولي، مروراً بالتحبير والتصميغ، وصولاً إلى وضع ورق الذهب وصقله لإبراز لمعان اللوحة الخطية.

الخط الديواني… مرونة فنية وتاريخ سلطاني

أوضح الخطاط أنس فتوحي أن الخط الديواني يُعدّ من أكثر الخطوط العربية مرونة وانسيابية، مبيناً أنه ابتُكر في الدواوين العثمانية ليكون الخط الرسمي للوثائق السلطانية، وتناول خصائصه القائمة على الأشكال المستديرة والمتداخلة، وتاريخه المرتبط بالسرية في كتابة المراسلات الملكية، مع توضيح الفروق بين الديواني العادي (الخفي) الذي يمتاز بالبساطة وسهولة القراءة، والديواني الجلي الذي يمثّل الذروة الفنية لهذا الخط عبر تشابك الحروف وملء الفراغات بزخارف دقيقة تمنح اللوحة طابعاً بصرياً متماسكاً.

خط الرقعة… بساطة الاستخدام ودقة التكوين

ركّز الخطاط مرهف عبد الحميد في ورشة خط الرقعة على بساطة هذا الخط وسرعته ووضوح حروفه، مشيراً إلى أنه من أكثر الخطوط استخداماً في الحياة اليومية، وأن العثمانيين ابتكروه لتسهيل المعاملات الإدارية.

444A8069 الملتقى السوري للخط والزخرفة يعزّز مهارات الشباب عبر ورشات تدريبية متخصصة

وبيّن ميزاته القائمة على قصر الحروف وغياب التشكيل إلا للضرورة، إضافة إلى الزوايا الحادة التي تميّزه عن الخطوط الدائرية مثل الثلث والديواني.

وتخللت الورشات جولة لوزير الثقافة محمد ياسين الصالح في أقسام الملتقى، اطّلع خلالها على تفاعل المشاركين مع التدريب العملي، واستمع إلى شروحات المدربين حول آليات العمل وأهمية هذه الفعاليات في تعزيز حضور الخط العربي والزخرفة في المشهد الثقافي السوري، وتشجيع الأجيال الجديدة على التفاعل مع التراث الفني بوصفه مجالاً للإبداع والتجدد.

واختُتم اليوم الثالث من الملتقى بتأكيد دور هذه الورشات في دعم المواهب الشابة وترسيخ حضور الفنون التراثية في المشهد الثقافي المعاصر، عبر برامج عملية تتيح للمشاركين التعرّف على مدارس الخط العربي وفنون الزخرفة والتذهيب وتطوير مهاراتهم الفنية.

444A7908 الملتقى السوري للخط والزخرفة يعزّز مهارات الشباب عبر ورشات تدريبية متخصصة
444A7920 الملتقى السوري للخط والزخرفة يعزّز مهارات الشباب عبر ورشات تدريبية متخصصة
444A7963 الملتقى السوري للخط والزخرفة يعزّز مهارات الشباب عبر ورشات تدريبية متخصصة
444A7979 الملتقى السوري للخط والزخرفة يعزّز مهارات الشباب عبر ورشات تدريبية متخصصة
444A8001 الملتقى السوري للخط والزخرفة يعزّز مهارات الشباب عبر ورشات تدريبية متخصصة
444A8012 الملتقى السوري للخط والزخرفة يعزّز مهارات الشباب عبر ورشات تدريبية متخصصة
444A8050 الملتقى السوري للخط والزخرفة يعزّز مهارات الشباب عبر ورشات تدريبية متخصصة
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