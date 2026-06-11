إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين‏

عواصم-سانا
تواصلت ردود الفعل العربية المنددة بالهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول المنطقة، حيث أعربت عدة دول ومؤسسات إقليمية عن إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن والكويت والبحرين، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.
وفي هذا السياق، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الدول الثلاث، معتبرة أنها تمثل تصعيداً خطيراً يفاقم التوتر في المنطقة.
ودعت الخارجية السعودية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، والعودة إلى المسار الدبلوماسي واستكمال المفاوضات الجارية برعاية باكستان وبمشاركة جهود قطرية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر.
من جانبها، أدانت دولة قطر بشدة هذه الاعتداءات، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة الدول وخرق فاضح للقانون الدولي، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، مع التشديد على ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول السلمية.
كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي هذه الاعتداءات، معتبراً أن استمرارها يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وحل الأزمات بالطرق السلمية، ولا سيما في ظل استهداف منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية.
وفي السياق ذاته، أدانت مصر بأشد العبارات ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.
وجددت الخارجية المصرية تضامنها الكامل مع الدول المستهدفة، ورفضها القاطع لهذه الاعتداءات، مشددة على أن أمن الدول العربية يشكل ركناً أساسياً من الأمنين القومي العربي والمصري، مع الدعوة إلى وقف التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.
وأعربت الجزائر في وقت سابق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الأردن والكويت والبحرين، مؤكدة رفضها القاطع المساس بسيادة هذه الدول الشقيقة وأمنها واستقرارها، بينما أدانت العديد من الدول العربية إضافة إلى جامعة الدول العربية والبرلمان العربي، الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول ومبادئ القانون الدولي.