إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين‏

عواصم-سانا‏

تواصلت ردود الفعل العربية المنددة بالهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول ‏المنطقة، حيث أعربت عدة دول ومؤسسات إقليمية عن إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات، ‏مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن والكويت والبحرين، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه ‏من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.‏

وفي هذا السياق، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات تكرار ‏الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الدول الثلاث، معتبرة أنها تمثل تصعيداً خطيراً يفاقم ‏التوتر في المنطقة. ‏

ودعت الخارجية السعودية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، والعودة إلى المسار الدبلوماسي ‏واستكمال المفاوضات الجارية برعاية باكستان وبمشاركة جهود قطرية، بما يسهم في ‏تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر.‏

من جانبها، أدانت دولة قطر بشدة هذه الاعتداءات، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة ‏الدول وخرق فاضح للقانون الدولي، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ‏ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، مع التشديد على ضرورة ‏خفض التصعيد وتغليب الحلول السلمية.‏

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي هذه ‏الاعتداءات، معتبراً أن استمرارها يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ‏الأمن والاستقرار وحل الأزمات بالطرق السلمية، ولا سيما في ظل استهداف منشآت مدنية ‏وبنى تحتية حيوية.‏

وفي السياق ذاته، أدانت مصر بأشد العبارات ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة، ‏مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة. ‏

وجددت الخارجية المصرية تضامنها الكامل مع الدول المستهدفة، ورفضها القاطع لهذه ‏الاعتداءات، مشددة على أن أمن الدول العربية يشكل ركناً أساسياً من الأمنين القومي ‏العربي والمصري، مع الدعوة إلى وقف التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.‏

وأعربت الجزائر في وقت سابق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية ‏الأخيرة على الأردن ‏والكويت والبحرين، مؤكدة رفضها القاطع المساس بسيادة هذه الدول ‏الشقيقة وأمنها ‏واستقرارها، بينما أدانت العديد من الدول العربية إضافة إلى جامعة ‏الدول العربية والبرلمان العربي، الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل ‏انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه ‏الدول ومبادئ القانون الدولي.‏