المصرف الزراعي بالحسكة يبدأ غداً توزيع فواتير مستحقات القمح للفلاحين

الحسكة-سانا
أعلن فرع المصرف الزراعي التعاوني في محافظة الحسكة، عن بدء توزيع فواتير مستحقات محصول القمح للفلاحين في مقر فرع المصرف بمدينة الحسكة، اعتباراً من يوم غد الخميس.
وذكرت مديرية إعلام الحسكة في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى تشمل فلاحي المراكز التابعة لمدن وبلدات الحسكة، وتل براك، ومركدة، والشدادي، ورأس العين، والهول، وأبو راسين، وتل تمر، وفق تسلسل تواريخ تسليم المحصول والآليات المعتمدة.
وأشارت المديرية إلى أن توزيع الفواتير الخاصة بالمراكز والفروع الأخرى يستكمل في وقت لاحق.
وكان مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة عبد الحميد داوود، أعلن في الـ 2 من الشهر الجاري، أن فرع المؤسسة قام بتحويل جزء كبير من فواتير مستحقات محصول القمح إلى المصارف الزراعية التعاونية، حيث ضمت الدفعة الأولى قوائم بأسماء نحو ثلاثة آلاف فلاح، ومن المتوقع تحويل دفعات إضافية خلال اليومين المقبلين.