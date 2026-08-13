المصرف الزراعي بالحسكة يبدأ غداً توزيع فواتير مستحقات القمح للفلاحين

photo 2026 08 13 00 06 59 المصرف الزراعي بالحسكة يبدأ غداً توزيع فواتير مستحقات القمح للفلاحين

الحسكة-سانا‏

أعلن فرع المصرف الزراعي التعاوني في محافظة الحسكة، عن بدء توزيع فواتير مستحقات ‏محصول القمح للفلاحين في مقر فرع المصرف بمدينة الحسكة، اعتباراً من يوم غد الخميس.‏

وذكرت مديرية إعلام الحسكة في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى تشمل ‏فلاحي المراكز التابعة لمدن وبلدات الحسكة، وتل براك، ومركدة، والشدادي، ورأس العين، ‏والهول، وأبو راسين، وتل تمر، وفق تسلسل تواريخ تسليم المحصول والآليات المعتمدة.‏

وأشارت المديرية إلى أن توزيع الفواتير الخاصة بالمراكز والفروع الأخرى يستكمل في وقت ‏لاحق.‏

وكان مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة عبد الحميد داوود، أعلن في الـ 2 من الشهر ‏الجاري، أن فرع المؤسسة قام ‏بتحويل جزء كبير من فواتير مستحقات محصول القمح إلى ‏المصارف الزراعية ‏التعاونية، حيث ضمت الدفعة الأولى قوائم بأسماء نحو ثلاثة ‏آلاف فلاح، ومن ‏المتوقع تحويل دفعات إضافية خلال اليومين ‏المقبلين.‏

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