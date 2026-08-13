غوتيريش يدعو إلى تعزيز الدور القيادي للشباب وإشراكهم في صنع القرار

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة الاستثمار في طاقات الشباب وتوسيع مشاركتهم القيادية، داعياً إلى تزويدهم بالمهارات المستقبلية لتمكينهم من قيادة دفة التنمية، والتصدي للأزمات العالمية الكبرى.

وأوضح غوتيريش في رسالة وجهها بمناسبة اليوم الدولي للشباب، أن موضوع هذا العام “سياقات مختلفة.. تطلعات مشتركة”، يجسد حقيقة تشاطر الشباب حول العالم للتطلعات ذاتها في العيش بكرامة وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن أصعب التحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها عدم اليقين الاقتصادي، والشمول الرقمي، والتغير المناخي، هي قضايا عابرة للحدود الوطنية، وتتطلب استجابة دولية منسقة.

وأشار الأمين العام إلى أن الشباب يثبتون جدارتهم اليوم في طليعة مسارات الابتكار والتنظيم، ما يستدعي رفدهم بمهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والدراية الرقمية، مشدداً على أن العمل معهم كشركاء متساوين يتيح الاستفادة من العائد الديمغرافي، وتسريع التنمية المستدامة.

واختتم غوتيريش رسالته بالتأكيد على وقوف الأمم المتحدة إلى جانب الشباب في مطالبهم بالاستثمار الشامل، داعياً إلى منحهم دوراً أكبر في عمليات صنع القرار على الصعد المحلية والوطنية والدولية، لبناء حاضر ومستقبل يضمن ازدهار جميع الأجيال.

ويهدف الإحياء السنوي ليوم الشباب إلى تفعيل القوانين والبرامج الإنمائية التي تضمن دمجهم في خطط التنمية المستدامة، والحد من البطالة، وتقليص الفجوة الرقمية التي تحرم ملايين الشباب في الدول النامية من فرص التعليم والعمل.