غوتيريش يدعو إلى تجنب أي تصعيد إضافي بين الولايات المتحدة وفنزويلا

photo 2025 12 18 00 53 16 غوتيريش يدعو إلى تجنب أي تصعيد إضافي بين الولايات المتحدة وفنزويلا

الأمم المتحدة-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تجنب أي تصعيد إضافي بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم التحدة قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم : إن غوتيريش يركز على تجنب أي تصعيد إضافي، ويدعو إلى ضبط النفس والتهدئة الفورية للوضع.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم، فرض حصار بحري على سفن النفط الخاضعة للعقوبات المغادرة من فنزويلا والمتوجّهة إليها، في تصعيد جديد لحملة الضغط التي يشنها على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

إصابة 14 فلسطينياً خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا
الأونروا: عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وصل إلى أعلى مستوياته
أكثر من 100 صحفي من مختلف أنحاء العالم يطالبون بدخول غزة
مسؤول أممي: أكثر من 640 ألفاً في غزة مهددون بالجوع الكارثي هذا الشهر
مسؤول أممي: مخلفات الحرب تبطئ التعافي في قطاع غزة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك