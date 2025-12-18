غوتيريش يدعو إلى تجنب أي تصعيد إضافي بين الولايات المتحدة وفنزويلا

الأمم المتحدة-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تجنب أي تصعيد إضافي بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم التحدة قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم : إن غوتيريش يركز على تجنب أي تصعيد إضافي، ويدعو إلى ضبط النفس والتهدئة الفورية للوضع.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم، فرض حصار بحري على سفن النفط الخاضعة للعقوبات المغادرة من فنزويلا والمتوجّهة إليها، في تصعيد جديد لحملة الضغط التي يشنها على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.