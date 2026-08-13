السورية للبريد: غداً بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات سيبدأ اعتباراً من يوم غد الخميس 13 آب الجاري، ويستمر حتى 27 منه عبر مكاتبها في المحافظات، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

وأكدت المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الأربعاء، جاهزيتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، بما يسهم في إنجاز عمليات الصرف بانسيابية.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت في الأول من شهر آب الجاري، أن صرف رواتب المتقاعدين ‌‏المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية بدأ اعتباراً من يوم ‏الثلاثاء 4 آب الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس ‏الموافق ‏الـ 20 من آب، عبر مكاتبها في المحافظات، وذلك ‏بالتنسيق مع ‏المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.‏