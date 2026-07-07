إدانات عربية للمخططات الإرهابية التي أُحبطت في المغرب

القاهرة-الرياض-سانا
أدان البرلمان العربي ورابطة العالم الإسلامي، بشدة، اليوم الثلاثاء، المخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المغرب والتي كانت تستهدف أمنه والمساس باستقراره وتهديد سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيه.
وأعرب رئيس البرلمان ” محمد بن أحمد اليماحي ” في بيان عن التضامن الكامل مع المغرب، ودعم كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه وسيادته وصون استقراره، مشدداً على أن أمن المغرب جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وأكد “اليماحي” رفض البرلمان القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف وكل ما يستهدف زعزعة أمن الدول واستقرارها، ودعا إلى تعزيز التعاون والتنسيق العربي والإقليمي والدولي لمواجهة خطر الإرهاب وتجفيف منابعه، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية شعوب المنطقة من التهديدات الإرهابية.
كما أدانت رابطةُ العالم الإسلامي المخططاتِ الإرهابيةَ في المغرب وجدَّد أمينها العام، محمد بن عبد الكريم العيسى، التأكيدَ على موقِف الرابطة الرافض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وذرائعه.
وأعرب العيسى عن التضامُن مع المملكة المغربية في مُواجهة كلِّ ما يُهدِّد أمنَها وسيادتَها واستقرارَها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأعلن المغرب، أمس الإثنين، إحباط مخططات إرهابية “بالغة الخطورة”، كانت في مراحل متقدمة من التحضير، تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب (BCIJ): إن العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية، وأسفرت عن اعتقال عشرة إرهابيين يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي من تنظيم “داعش” في منطقة الساحل الإفريقي.