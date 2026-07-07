إدانات عربية للمخططات الإرهابية التي أُحبطت في المغرب

القاهرة-الرياض-سانا‏

أدان البرلمان العربي ورابطة العالم الإسلامي، بشدة، اليوم الثلاثاء، ‏المخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المغرب والتي كانت تستهدف أمنه ‏والمساس باستقراره وتهديد سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيه.‏

وأعرب رئيس البرلمان ” محمد بن أحمد اليماحي ” في بيان عن التضامن ‏الكامل مع المغرب، ودعم كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه ‏وسيادته وصون استقراره، مشدداً على أن أمن المغرب جزء لا يتجزأ من ‏الأمن القومي العربي.‏

وأكد “اليماحي” رفض البرلمان القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف وكل ‏ما يستهدف زعزعة أمن الدول واستقرارها، ودعا إلى تعزيز التعاون ‏والتنسيق العربي والإقليمي والدولي لمواجهة خطر الإرهاب وتجفيف منابعه، ‏بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية شعوب المنطقة من التهديدات ‏الإرهابية.‏

كما أدانت رابطةُ العالم الإسلامي المخططاتِ الإرهابيةَ في المغرب وجدَّد ‏أمينها العام، محمد بن عبد الكريم العيسى، التأكيدَ على موقِف الرابطة ‏الرافض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وذرائعه.‏

وأعرب العيسى عن التضامُن مع المملكة المغربية في مُواجهة كلِّ ما يُهدِّد ‏أمنَها وسيادتَها واستقرارَها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها.‏

وأعلن المغرب، أمس الإثنين، إحباط مخططات إرهابية “بالغة الخطورة”، ‌‏كانت في مراحل متقدمة من التحضير، تستهدف المساس بالنظام العام وأمن ‌‏الأشخاص والممتلكات.‏

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب (‏BCIJ‏): إن العملية ‌‏جاءت بناءً على معلومات استخبارية، وأسفرت عن اعتقال عشرة إرهابيين ‌‏يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي من تنظيم “داعش” في منطقة الساحل ‌‏الإفريقي.‏