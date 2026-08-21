الخزانة الأمريكية توسع العقوبات ضد ميليشيا حزب الله وتستهدف شبكة لتمويله

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة استهدفت ميليشيا حزب الله اللبنانية، شملت شبكة مكونة من 10 أفراد مسؤولة عن تحويل الأموال للحزب.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي، أنه تم إدراج عشرة أفراد ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال النقدية إلى ميليشيا حزب الله.

وبيّن أن هذه الشبكة تعتمد على وسطاء يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران لنقل مئات الملايين من الدولارات، مما وفر للحزب منفذاً للحصول على العملات الأجنبية والتحايل على العقوبات.

وأوضح البيان أن الشبكة المستهدفة كانت مرتبطة سابقاً بالمسؤول المالي الراحل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بهنام شهرياري.

وأشار البيان إلى إعادة إدراج ميليشيا حزب الله على قائمة العقوبات لخدمتها النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لافتاً إلى أن العقوبات الجديدة اتخذت بموجب سلطة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

وكانت الحكومة الأمريكية، أعلنت في حزيران الماضي، فرض عقوبات استهدفت عدداً من المسؤولين اللبنانيين المتحالفين مع ميليشيا حزب الله، إضافة إلى أعضاء في مجموعة شركات تابعة لرجل الأعمال علاء حسن حمية الخاضعة للعقوبات، وذلك لعرقلتهم عملية السلام في لبنان، وتأخيرهم نزع سلاح الميليشيا اللبنانية.

يُذكر أن الولايات المتحدة تفرض حظراً شاملاً على شبكات ميليشيا حزب الله المالية والسياسية، وتعتمد في ملاحقته على تصنيفين رئيسيين، الأول كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) منذ تشرين الأول 1997 بموجب قانون الهجرة والجنسية، والثاني كمنظمة إرهابية عالمية محددة (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي الفيدرالي 13224 الصادر في أيلول 2001.