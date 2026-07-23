الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع آسيان لمواجهة تحديات جديدة

مانيلا-سانا

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استعداد بلاده للعمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” لتعزيز التعاون، وتحقيق رفاهية شعوب المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الخميس عن وانغ قوله خلال اجتماع مع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا: إن التعاون بين الصين ودول الرابطة حقق نتائج مثمرة، مؤكداً استعداد بلاده للعمل مع آسيان لمواصلة تطوير الشراكة بين الجانبين، بما يجعلها محركاً للتنمية في آسيا ونموذجاً للتعاون الإقليمي.

وطرح وانغ خلال الاجتماع أربعة مقترحات لتعزيز التعاون، تشمل حماية البيئة الإقليمية من أجل السلام والتنمية، وتعزيز مرونة التنمية الإقليمية، ودعم التنمية الخضراء القائمة على الابتكار، والتركيز على احتياجات الشعوب.

كما أكد استعداد الصين لتعزيز التبادلات والتعاون في مجالات الحد من الفقر، والصحة العامة، والتعليم، والشباب، والبحث العلمي، والسياحة، والإعلام، والثقافة.

وفيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، دعا وانغ دول المنطقة إلى الالتزام بإعلان سلوك الأطراف في البحر، ومقاومة المحاولات الخارجية الرامية إلى تأجيج التوترات، مؤكداً أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وشدد وانغ على أن نافذة مهمة لوضع اللمسات النهائية على مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي، مفتوحة حالياً، داعياً الأطراف المعنية إلى اغتنام الفرصة لتحقيق هذا الهدف.

يشار إلى أن رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” تأسست في الثامن من آب عام 1967 في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتضم عشر دول هي: تايلاند، وإندونيسيا، والفلبين، وماليزيا، وسنغافورة، وبروناي، وكمبوديا، وميانمار، وفيتنام، ولاوس.