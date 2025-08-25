الاتحاد الدولي للصحفيين: إسرائيل تستهدف الصحفيين لمنعهم من تغطية الإبادة في غزة

باريس-سانا

أكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين في قطاع غزة بهدف منعهم من تغطية جرائم الإبادة التي يرتكبها.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين دومينيك برادالي في حديث للتلفزيون العربي: إن الصحفيين في غزة وهبوا حياتهم من أجل حرية الصحافة والإعلام، مشيرةً إلى أن إسرائيل تستهدفهم لأنها تريد منع تغطية الإبادة الجماعية في غزة.

وكشفت أن الاتحاد سيتقدم بشكوى في فرنسا بشأن اغتيال الاحتلال لـ 5 صحفيين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب القطاع اليوم.

بدورها، استنكرت لويز بيشيه مديرة المشاريع في منظمة مراسلون بلا حدود، استهداف القوات الإسرائيلية للصحفيين، مبينةً أنها تتعمد ذلك لمنعهم من نقل الحقيقة.

من جانبها، أعربت رابطة الصحفيين الأجانب في إسرائيل وفلسطين أن إسرائيل قتلت عدداً كبيراً جداً من الصحفيين بغزة دون مبرر، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تضمن حماية الصحفيين في القطاع وتوقف الجرائم التي ترتكب بحقهم.

وكان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب فجر اليوم مجزرة بقصفه مجمع ناصر الطبي في خان يونس أسفرت عن ارتقاء 15 فلسطينياً بينهم 5 صحفيين.