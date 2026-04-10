قطر وبريطانيا تؤكدان ضرورة العمل لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

الدوحة-سانا

رحّب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا على ضرورة العمل على تثبيته، وصولاً إلى اتفاق دائم يضمن الاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة “قنا” القطرية للأنباء، أن الشيخ تميم بحث خلال استقباله ستارمر في الدوحة، أبرز التطورات في المنطقة، وأعرب عن تقديره لمواقف المملكة المتحدة الداعمة لقطر.

من جانبه، جدّد رئيس الوزراء البريطاني إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة قطر، وتأكيد تضامن بلاده الكامل ودعمها لإجراءاتها الرامية إلى حفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

ورحب الجانبان بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدين أهميته في خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وشدّدا على ضرورة العمل المشترك مع الأطراف الدولية لتثبيته والبناء عليه وصولاً إلى اتفاق دائم، بما يضمن أمن المنطقة واستقرار سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، ويسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين.

كما عقد الشيخ تميم وستارمر لقاء ثنائياً، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما.

وكانت وزارة الخارجية القطرية رحّبت أمس الأول بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرةً أنه خطوة أولية في اتجاه خفض التصعيد، ومؤكدةً ضرورة البناء عليه بشكل عاجل لمنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة.