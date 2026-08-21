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النفط يصعد إلى أعلى مستوى له في شهر بدعم من التوترات في مضيق هرمز

photo 2026 08 21 00 57 06 النفط يصعد إلى أعلى مستوى له في شهر بدعم من التوترات في مضيق هرمز

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% عند التسوية، لتبلغ أعلى مستوياتها في نحو شهر، مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في ظل الحرب على إيران وتهديدات أمريكية بفرض إجراءات عقابية على الدول الداعمة لطهران.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت 2.16 دولار، أو 2.4%، لتبلغ 93.78 دولاراً للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 24 تموز الماضي.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين، أو نحو 2.3%، إلى 87.83 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ التاريخ نفسه.

يشار إلى أن محللين رأوا أن استمرار التوتر حول مضيق هرمز وعدم وجود مؤشرات واضحة على حل الأزمة يبقيان أسعار النفط عرضة لمزيد من الارتفاع.

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