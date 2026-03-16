ترامب: العملية العسكرية على إيران متواصلة بكامل قوتها

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، أن العملية العسكرية على إيران “متواصلة بكامل قوتها”، مشيراً إلى أنّ الجيش الأمريكي قصف منذ بدء الحرب في الـ28 من شباط الماضي أكثر من 7 آلاف هدف داخل الأراضي الإيرانية.

وذكر ترامب في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن القوات الأمريكية دمّرت جزيرة “خرج” الإيرانية بشكل كامل، باستثناء أنابيب النفط، مشدداً على قدرة الولايات المتحدة على تدمير هذه الأنابيب في أي وقت.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران “التي طالما استخدمت مضيق هرمز كسلاح اقتصادي لن تتمكن من ذلك لفترة طويلة”، داعياً الدول التي تعتمد على النفط الذي يمر عبر المضيق إلى تقديم الدعم للولايات المتحدة، للمساهمة في إبقاء الممر المائي مفتوحاً.

وأصبح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، محور الصراع الاستراتيجي في الحرب الحالية، حيث توقفت حركة الملاحة فيه بشكل شبه كامل خلال الأيام الماضية، في ظل مخاوف من الهجمات البحرية والألغام.

ويرى خبراء أن إعادة تشغيل الملاحة في المضيق قد تتطلب أسابيع، نظراً لحجم المخاطر الأمنية.