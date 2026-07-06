مقتل 23 شخصاً بينهم حراس خلال أعمال شغب داخل سجن في سريلانكا

كولومبو-سانا

قُتل 19 سجيناً على الأقل و4 حراس، خلال اشتباكات عنيفة وأعمال شغب اندلعت داخل سجن بالقرب من العاصمة السريلانكية كولومبو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر في الشرطة المحلية قولها: “إن اقتتالاً وقع بين عصابتين داخل السجن وخرج الوضع تماماً عن السيطرة، حيث قُتل أربعة حراس أثناء محاولتهم السيطرة على أعمال الشغب و19 سجيناً”، مضيفةً: إنه وإثر معرفتهم بما يجري، تجمّع عدد كبير من السجناء على أسطح السجن التي انهار جزء منها لاحقاً، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وقالت مديرة مستشفى نيغومبو بوشبا غاملات: إن نحو 100 سجين نُقلوا إلى المستشفى عقب أعمال العنف، مضيفةً: إن “بعض الضحايا أصيبوا بأعيرة نارية”.

وبحسب السلطات، بدأت الأحداث مساء الأحد، عندما اشتبكت مجموعتان من السجناء وُصفتا بأنهما عصابتان متنافستان لتهريب المخدرات، داخل المنشأة التي تضم ما يقرب من 10 آلاف سجين، وقد استُدعيت وحدات من القوات الخاصة التابعة للشرطة كتعزيزات لكنها لم تدخل حرم السجن، في حين تجمع العديد من أفراد عائلات السجناء خارج المنشأة.

وفي كانون الأول من عام 2020، أسفر تمرد داخل أحد السجون في سريلانكا خلال جائحة كوفيد عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 117 آخرين، ما دفع الحكومة آنذاك إلى الإفراج عن مئات السجناء.

وبحسب إحصاءات رسمية، بلغ عدد السجناء في سريلانكا 41250 سجيناً، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للسجون.