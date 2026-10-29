الاتحاد الأوروبي يتراجع عن منح كندا صفة “عضو منتسب”‏

برلين-سانا‏

تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره منح كندا صفة “عضو منتسب” فيه ، وتم حذف ‏مصطلحي “العضو المنتسب” و”العضوية المنتسبة” من مسودة بيان مشترك بين كندا ‏والاتحاد الأوروبي.‏

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم: إن ‏المستشار الألماني فريدريش ميرتش وعدداً من قادة دول الاتحاد الأوروبي الآخرين ضغطوا ‏لحذف هذين المصطلحين من المسودة، مشيرين إلى “غموض المعنى المقترح للوضع الخاص، ‏وإلى عدم إجراء المفوضية الأوروبية مشاورات كافية مع الدول الأعضاء مسبقاً، كأسباب ‏لمعارضتهم” . ‏

وتدعو مسودة البيان الآن إلى توثيق العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي، كما تم إضعاف ‏الالتزامات التي كانت مقررة في الأصل بشأن تكامل الأسواق المالية والمعاملة التفضيلية ‏المتبادلة فيما يتعلق بتدابير الأمن الاقتصادي.‏

ومن المتوقع إصدار البيان في ختام قمة الاتحاد الأوروبي وكندا التي تستمر يومين في ‏مونتريال يوم غد الجمعة.‏

فون دير لاين تواصل استخدام مسمى العضو المنتسب

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اعتبرت في أيلول الماضي، أنّ كندا ‏يجب أن تصبح أول “عضو منتسب” في الاتحاد الأوروبي، وهو وضع غير موجود حالياً.‏

وبعد وصولها إلى مونتريال استخدمت مصطلح “العضو المنتسب” في منشور على وسائل ‏التواصل الاجتماعي، وكتبت: “يفصل محيط بين أوروبا وكندا، ومع ذلك لم نشعر يوماً ‏بقرب أكبر من أي وقت مضى”.‏

وأضافت: “لدينا طموح جديد: تقريب كندا إلينا أكثر من أي وقت مضى، بصفتها عضواً ‏منتسباً في الاتحاد الأوروبي، ونريد أن نرتقي بشراكتنا الفريدة إلى آفاق أوسع”.‏

كارني: الأمر لا يتعلق بالمسميات

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن المسميات أو التسميات المحددة لا ‏تهم، ما يهم هو الأثر الإيجابي الذي ستحدثه هذه العلاقة على حياة الكنديين، ‏مستخدما مصطلح “تحالف من أجل المستقبل”، وهو الآن يهيمن على مسودة البيان ‏المشترك.‏

وينص البيان على أن الجانبين سيعملان على خفض الحواجز التجارية، وتسهيل ‏الاستثمار، وضمان استمرار توافر المواد الخام الأساسية والأدوية والتقنيات، كما يتضمن ‏التزامات من الجانبين بتعزيز التعاون في مجال أمن وسلامة الذكاء الاصطناعي، و إجراء ‏دراسة جدوى لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من كندا إلى أوروبا.‏

ويسعى كارني إلى تعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري لكندا، بعد ‏أن توترت العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك اقتصادي لأوتاوا، بشدة في ‏عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.‏

وقد هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي إذا سمح لكندا ‏بالانضمام إليه كعضو منتسب، واصفاً هذه الخطوة بأنها “عمل عدائي”.‏