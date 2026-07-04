موجة حر قياسية تعطل احتفالات عيد الاستقلال في شرق الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

تسببت موجة حر شديدة في تعطيل احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي، الذي يوافق الرابع من تموز، في مناطق واسعة من وسط وشرق الولايات المتحدة، ما دفع السلطات إلى إلغاء أو تأجيل عشرات الفعاليات، تزامناً مع احتفال البلاد بالذكرى الـ 250 لتأسيسها.

وذكرت رويترز أنه من بين أبرز الفعاليات المتأثرة، “المعرض الأمريكي الكبير” المقام في منطقة “ناشونال مول” بالعاصمة واشنطن، حيث اضطر المنظمون إلى إغلاقه مؤقتاً، بعدما بلغت درجات الحرارة نحو 38 درجة مئوية.

كما أعلنت الجهة المنظمة لموكب عيد الاستقلال التابع لخدمة المتنزهات الوطنية إلغاء الموكب السنوي المقرر إقامته صباح اليوم، مؤكدة أن القرار جاء حفاظاً على سلامة المشاركين والجمهور، في ظل توقعات باستمرار الأجواء الحارة.

وامتدت تأثيرات موجة الحر إلى قطاع الطاقة، حيث طلبت شركة بي جيه إم، أكبر مشغل لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة خفض استهلاك الكهرباء، لمواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف، إلى جانب انقطاعات في بعض المولدات والأحمال الزائدة على خطوط النقل.

وفي مدينة نيويورك، أفادت شركة كون إديسون بانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 17 ألف مشترك حتى وقت متأخر من مساء أمس، داعية سكان المدينة ومقاطعة ويستشستر إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الضغط على الشبكة.



وامتدت موجة الحر، التي بدأت في منطقة الغرب الأوسط خلال الأسبوع الماضي، إلى شرق الولايات المتحدة، فيما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات شملت أكثر من 185 مليون شخص، مع توقع وصول مؤشر الحرارة إلى نحو 46 درجة مئوية في بعض المناطق.

وحذر خبراء الأرصاد والمسؤولون الحكوميون من المخاطر الصحية التي قد ترافق موجة الحر، مؤكدين أنها قد تشكل خطراً على الحياة، وداعين المواطنين إلى الإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والبقاء في أماكن مظللة، والانتباه إلى أعراض الإجهاد والأمراض المرتبطة بالحرارة، وخاصة خلال التجمعات والفعاليات العامة.

كما أُلغيت أو أُجلت فعاليات احتفالية في سبع ولايات على الأقل، من بينها موكب كبير في مدينة فيلادلفيا، إضافة إلى فعاليات في تاكوما بارك بولاية ماريلاند، ومقاطعة لودون بولاية فيرجينيا.

يذكر أن يوم الاستقلال الأمريكي، والمعروف شعبياً بالرابع من تموز هو عطلة فيدرالية في الولايات المتحدة بمناسبة اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال في 4 تموز من عام 1776، مُعلنةً استقلالها عن بريطانيا العظمى.