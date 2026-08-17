يوم علمي في طب الأسنان بجامعة حمص حول أحدث تقنيات المداواة اللبية

IMG 9897 يوم علمي في طب الأسنان بجامعة حمص حول أحدث تقنيات المداواة اللبية

 حمص-سانا
 
نظمت كلية طب الأسنان في جامعة حمص، بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان، ومديرية الصحة، اليوم الإثنين، ‏يوماً علمياً بعنوان «الرؤية تغير كل شيء»، تناول أحدث التقنيات والمستجدات في مجال المداواة اللبية، بمشاركة أطباء واختصاصيين وطلاب طب الأسنان.
 
وتضمنت فعاليات اليوم العلمي، برعاية شركة كلارا دينت للتجهيزات السنية وكلاء شركة زهرة دينت، محاضرات تناولت تدبير الانثقابات الجذرية ودور المجهر السني والتكبير في تشخيصها ومعالجتها، إضافة إلى تقنيات التحضير والتوسيع الآلي والوصول الآمن إلى الأقنية، وتخلل الفعالية معرض لأحدث المواد والتجهيزات والتقنيات المستخدمة في مجال المداواة اللبية.

نقل المعرفة السريرية

IMG 9973 يوم علمي في طب الأسنان بجامعة حمص حول أحدث تقنيات المداواة اللبية

وأوضح عميد الكلية الدكتور محمد قصي المنجد في تصريح لـ سانا، أن الفعالية تهدف إلى نقل المعرفة السريرية الحديثة والتقنيات المتطورة إلى الأطباء والطلاب وتعزيز خبراتهم في المداواة اللبية، مبيناً أنه رافقها معرض لأحدث المواد والتجهيزات والتقنيات المستخدمة في المجال.

 

IMG 9831 يوم علمي في طب الأسنان بجامعة حمص حول أحدث تقنيات المداواة اللبية

وأشار رئيس اللجنة العلمية لطب الأسنان الدكتور شادي جروج، إلى أن الفعالية تضمنت محاور حول تدبير الانثقابات الجذرية، وأهمية التكبير والمجهر السني واستخداماتهما السريرية، إضافة إلى أحدث تقنيات التحضير والتوسيع الآلي، بمشاركة محاضرين من مختلف المحافظات.

تطوير الأداء المهني

 من جانبه، أكد رئيس شعبة طب الفم والأسنان في مديرية الصحة الدكتور عبد الحفيظ حسون النجار، أهمية المحاضرات في تطوير الأداء المهني ومواكبة المستجدات، بما ينعكس على جودة الخدمات في المراكز الصحية والعيادات الخاصة.

IMG 9866 1 يوم علمي في طب الأسنان بجامعة حمص حول أحدث تقنيات المداواة اللبية

بدوره، لفت الدكتور همام مقداد إلى أهمية تدريب الأطباء على التعامل مع الاختلاطات اللبية، ولا سيما الانثقابات، والاستفادة من المجهر السني لتحسين الرؤية والوصول إلى الأقنية وتقليل الأخطاء.

 
وبيّن طبيب الأسنان الدكتور فاروق حاكمي أن المحاضرات قدمت معلومات وتطبيقات عملية حول أنواع الانثقابات ومواقعها وطرق الوصول إليها وتدبيرها، مؤكداً أهمية اللقاءات في تبادل الخبرات وتعزيز المهارات السريرية.
 
ويأتي تنظيم اليوم العلمي في إطار تعزيز التعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات ومواكبة التطورات في تقنيات التشخيص والمعالجة والتجهيزات السنية.

IMG 0019 scaled يوم علمي في طب الأسنان بجامعة حمص حول أحدث تقنيات المداواة اللبية
IMG 9832 scaled يوم علمي في طب الأسنان بجامعة حمص حول أحدث تقنيات المداواة اللبية
IMG 9861 scaled يوم علمي في طب الأسنان بجامعة حمص حول أحدث تقنيات المداواة اللبية
IMG 9926 scaled يوم علمي في طب الأسنان بجامعة حمص حول أحدث تقنيات المداواة اللبية
IMG 9927 scaled يوم علمي في طب الأسنان بجامعة حمص حول أحدث تقنيات المداواة اللبية
IMG 9951 1 scaled يوم علمي في طب الأسنان بجامعة حمص حول أحدث تقنيات المداواة اللبية
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