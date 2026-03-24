المجلس الأوروبي.. واشنطن شنت حرباً في الشرق الأوسط دون إبلاغ الأوروبيين أو الناتو

باريس-سانا

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: إن الولايات المتحدة شنت للمرة الأولى عملية عسكرية في الشرق الأوسط من دون إبلاغ حلفائها الأوروبيين، أو حلف شمال الأطلسي “الناتو” مسبقاً.

وجاء تصريح كوستا خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في معهد سيانس بو للعلاقات الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث شدد على ضرورة خفض التوتر في الشرق الأوسط، واعتماد أقصى درجات ضبط النفس، والالتزام التام بالقانون الدولي.

وانتقد كوستا العمليات العسكرية الإيرانية في المنطقة، معتبراً أنها تتسم بـ”طابع عشوائي”، لافتاً إلى أهمية أمن الملاحة في مضيق هرمز، وضرورة احترام حرية التجارة البحرية، مؤكداً أن أي تهديد لها “غير مقبول”.

وفي رده على سؤال، وصف كوستا الولايات المتحدة بأنها “صديق وحليف” لأوروبا، لكنه أشار إلى أن المتغيرات الجيوسياسية تفرض على الأوروبيين أخذ أولويات واشنطن الجديدة في الاعتبار.

وأضاف: “لا يمكننا تجاهل أن الولايات المتحدة، في الشرق الأوسط، أي في جوارنا المباشر، شنت حرباً دون إبلاغ حلفائها الأوروبيين أو الناتو مسبقاً، وهذه سابقة، كما أنها تواصل ذلك من دون مراعاة الآثار الجانبية على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأوروبي وأمننا”.

ولا تزال معظم الدول الأوروبية متمسكة برفضها الصريح المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية في الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، معتبرةً أن الانخراط في النزاع قد يؤدي إلى صراع غير متوقع، ويضعف استقرار المنطقة ولا يحظى بدعم شعوبها.