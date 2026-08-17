مصرع شخص إثر انهيار أرضي جنوب الصين

8057094 مصرع شخص إثر انهيار أرضي جنوب الصين

بكين-سانا
 
لقي شخص مصرعه، فيما لا يزال 4 آخرون محاصرين، جراء حدوث انهيار أرضي في منطقة قوانغشي جنوب الصين.
 
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن الحادث وقع اليوم الإثنين، في مركز قرى مانغتشانغ بمحافظة ناندان.
 
وأرسلت السلطات المحلية فريق إنقاذ مشتركاً إلى موقع الحادث، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى المحاصرين، وتحديد وضعهم.
 
وتسببت أمطار غزيرة بانهيار أرضي وإجلاء أكثر من 1100 شخص الشهر الماضي قرب نهر ووجيانغ في بلدية ‏تشونغتشينغ جنوب غرب الصين.‏

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