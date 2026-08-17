الجيش السوداني يسقط مسيّرتين في شمال كردفان

الخرطوم-سانا‏



أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيّرة وسط البلاد، في حادثة هي الثانية من نوعها ‏اليوم الإثنين.‏



وقال الجيش عبر منصة “إكس”: “تمكنت قواتنا من إسقاط طائرة مسيّرة معادية من طراز FH-95‌ ‏في منطقة بارا بولاية شمال كردفان”.



وكان الجيش السوداني أعلن أول أمس السبت إسقاط طائرة مسيّرة من طراز ‏FH – 95‌‏ في ‏منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان.‏



ويشهد السودان منذ الخامس عشر من نيسان عام 2023 حرباً بين قوات الجيش السوداني ‏وقوات الدعم السريع.‏



وكانت الأمم المتحدة أطلقت أول أمس السبت، تحذيرات من تدهور الأوضاع ‏الإنسانية في مدينة ‏الأبيض، في ظل استمرار ‏المواجهات العسكرية بين الطرفين، وتزايد أعداد الوافدين الجدد ‏إلى مخيمات النازحين‎.‎

