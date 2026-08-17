الجيش السوداني يسقط مسيّرتين في شمال كردفان

thumbs b c 6015cf94aa5d9c4bea293a008f4fd720 الجيش السوداني يسقط مسيّرتين في شمال كردفان
مصدر الصورة_وكالة الأناضول

الخرطوم-سانا‏
 
أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيّرة وسط البلاد، في حادثة هي الثانية من نوعها ‏اليوم الإثنين.‏
 
وقال الجيش عبر منصة “إكس”: “تمكنت قواتنا من إسقاط طائرة مسيّرة معادية من طراز FH-95‌ ‏في منطقة بارا بولاية شمال كردفان”.
 
وكان الجيش السوداني أعلن أول أمس السبت إسقاط طائرة مسيّرة من طراز ‏FH – 95‌‏ في ‏منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان.‏
 
ويشهد السودان منذ الخامس عشر من نيسان عام 2023 حرباً بين قوات الجيش السوداني ‏وقوات الدعم السريع.‏
 
وكانت الأمم المتحدة أطلقت أول أمس السبت، تحذيرات من تدهور الأوضاع ‏الإنسانية في مدينة ‏الأبيض، في ظل استمرار ‏المواجهات العسكرية بين الطرفين، وتزايد أعداد الوافدين الجدد ‏إلى مخيمات النازحين‎.‎
 

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