الخرطوم-سانا
أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيّرة وسط البلاد، في حادثة هي الثانية من نوعها اليوم الإثنين.
وقال الجيش عبر منصة “إكس”: “تمكنت قواتنا من إسقاط طائرة مسيّرة معادية من طراز FH-95 في منطقة بارا بولاية شمال كردفان”.
وكان الجيش السوداني أعلن أول أمس السبت إسقاط طائرة مسيّرة من طراز FH – 95 في منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان.
ويشهد السودان منذ الخامس عشر من نيسان عام 2023 حرباً بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وكانت الأمم المتحدة أطلقت أول أمس السبت، تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين الطرفين، وتزايد أعداد الوافدين الجدد إلى مخيمات النازحين.
الجيش السوداني يسقط مسيّرتين في شمال كردفان
الخرطوم-سانا