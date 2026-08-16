إجلاء سكان قريتين جراء حريق هو الأكبر في تاريخ بلجيكا

بروكسل-سانا‏

أعلنت السلطات البلجيكية إجلاء سكان قريتين شرق البلاد، جراء حرائق غابات ‏أتت على آلاف الهكتارات، فيما تواصل فرق الإطفاء مؤازرة طائرات قاذفة ‏للمياه ومروحيات مكافحة الحريق الذي وصفته السلطات بأنه من أكبر حرائق ‏الغابات في تاريخ بلجيكا الحديث.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الأحد عن السلطات المحلية قولها في بيان: إن ‏الحريق أتى على أكثر من 2700 هكتار حتى وقت متأخر من مساء أمس ‏السبت، مقارنة بنحو 80 هكتاراً فقط أول أمس الجمعة.‏

وأمرت السلطات المحلية سكان أجزاء من قريتي سوربرودت وبوتغنباخ ‏بالإخلاء، كما أنشأت مركز إيواء في بلدية مجاورة، فيما نصحت قسماً آخر ‏من سكان المنطقة بالبقاء في منازلهم وإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة.

وقال المتحدث باسم السلطات الإقليمية في والونيا نيكولا ييرنو: “هناك خطر ‏من وصول النيران إلى المنازل، لكننا نوظف جميع الموارد المتاحة لحمايتها”، ‏مشيراً إلى أن الحريق لايزال خارج السيطرة.‏

وتشهد مناطق عدة في أوروبا موجة من حرائق الغابات التهمت آلاف ‏الهكتارات وأجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، في ظل استمرار ‏ارتفاع درجات الحرارة والجفاف خلال فصل الصيف.‏