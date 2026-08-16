إجلاء سكان قريتين جراء حريق هو الأكبر في تاريخ بلجيكا

بروكسل-سانا
أعلنت السلطات البلجيكية إجلاء سكان قريتين شرق البلاد، جراء حرائق غابات أتت على آلاف الهكتارات، فيما تواصل فرق الإطفاء مؤازرة طائرات قاذفة للمياه ومروحيات مكافحة الحريق الذي وصفته السلطات بأنه من أكبر حرائق الغابات في تاريخ بلجيكا الحديث.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الأحد عن السلطات المحلية قولها في بيان: إن الحريق أتى على أكثر من 2700 هكتار حتى وقت متأخر من مساء أمس السبت، مقارنة بنحو 80 هكتاراً فقط أول أمس الجمعة.
وأمرت السلطات المحلية سكان أجزاء من قريتي سوربرودت وبوتغنباخ بالإخلاء، كما أنشأت مركز إيواء في بلدية مجاورة، فيما نصحت قسماً آخر من سكان المنطقة بالبقاء في منازلهم وإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة.
وقال المتحدث باسم السلطات الإقليمية في والونيا نيكولا ييرنو: “هناك خطر من وصول النيران إلى المنازل، لكننا نوظف جميع الموارد المتاحة لحمايتها”، مشيراً إلى أن الحريق لايزال خارج السيطرة.
وتشهد مناطق عدة في أوروبا موجة من حرائق الغابات التهمت آلاف الهكتارات وأجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة والجفاف خلال فصل الصيف.