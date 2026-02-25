الجيش الباكستاني يعلن مقتل 34 مسلحاً خلال عمليات أمنية في البلاد

إسلام آباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء القضاء على 34 مسلحاً، خلال عمليات أمنية مكثفة نفذتها قواته في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن الجيش أوضح في بيان له، أن العمليات التي نُفذت أمس الثلاثاء استناداً إلى معلومات استخباراتية رصدت تحركات عناصر مسلحة في مقاطعات تابعة لإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، وأسفرت عن مقتل 34 منهم.

من جانبهما، أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف بقوات الأمن على نجاحها، في تحييد المسلحين خلال العمليات المستمرة في مختلف أنحاء البلاد، مجددين التأكيد على عزم باكستان مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى استئصاله بشكل كامل.

وكان الجيش الباكستاني أعلن الإثنين الماضي القضاء على خمسة مسلحين، بينهم انتحاري، خلال عملية أمنية جنوب غرب البلاد.