اليابان تؤكد مواصلة دعم أوكرانيا وتبقي العقوبات المفروضة على روسيا

طوكيو-سانا

أكدت اليابان مواصلة وقوفها إلى جانب أوكرانيا والإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا، مشددة على دعمها الجهود الرامية إلى تحقيق “سلام عادل ودائم” في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية اليوم الخميس عن وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو قوله خلال لقائه نظيره الأوكراني أندريه سيبيها في طوكيو: إن بلاده لن تتسامح مع أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم بالقوة.

وأشار موتيغي إلى أن اليابان ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دعماً لجهود التعافي وإعادة الإعمار، مبيناً أن بلاده ستقدم، عبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، دعماً لترميم دير كييف بيتشيرسك لافرا، المدرج على قائمة التراث العالمي، والذي تعرض لأضرار جراء الحرب.

كما وقّع وزيرا خارجية البلدين وتبادلا مذكرات تفاهم بشأن مشروع منح يهدف إلى تدريب موظفي الدولة الشباب في أوكرانيا.

كما أعرب وزير خارجية أوكرانيا عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان لبلاده، معرباً عن ثقته باستمرار هذا الدعم خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

يشار إلى أن مجموعة “السبع” ومن بينها اليابان أعلنت في الـ 17 من حزيران الماضي أنها ستعزز العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تستهدف قطاعي النفط والغاز، بالتوازي مع زيادة إمدادات قدرات الدفاع الجوي والأنظمة الإضافية والصواريخ الاعتراضية، فضلاً عن الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا.