الدفاع الصينية: مناورات بحرية مشتركة مع روسيا هذا ‏الشهر قبالة مدينة تشينغداو‎

99ade30d1db699f980414dbd5a810432 الدفاع الصينية: مناورات بحرية مشتركة مع روسيا هذا ‏الشهر قبالة مدينة تشينغداو‎

‌‏بكين-سانا‏

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأحد، أن القوات ‏البحرية ‏الصينية والروسية ستجريان مناورات مشتركة ‏في المياه ‏والمجال الجوي قبالة سواحل مدينة تشينغداو ‏الصينية خلال الشهر ‏الحالي‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان: “عقب ‏انتهاء ‏المناورات، ستتوجه بعض القوات من الجانبين إلى ‏مناطق معينة ‏في المحيط الهادي للقيام بدوريات بحرية ‏مشتركة‎”.‎

وأضافت الوزارة: إن هذه التدريبات تُجرى سنوياً، بهدف ‏التصدي ‏المشترك للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام ‏والاستقرار في ‏المنطقة‎”.‎

وكان الرئيسان الصيني والروسي اتفقا في 20 أيار ‏الماضي ‏على تمديد معاهدة حسن الجوار ‌‏والتعاون الودي ‏بين الصين ‏وروسيا، كما وقعا بياناً مشتركاً حول تعزيز ‌‏‌‏التنسيق ‏الاستراتيجي الشامل وتعميق علاقات حسن ‏الجوار والتعاون ‏الودي ‌‏بين البلدين بشكل أكبر.‏

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