الدفاع الصينية: مناورات بحرية مشتركة مع روسيا هذا ‏الشهر قبالة مدينة تشينغداو‎

بكين-سانا
أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأحد، أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجريان مناورات مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة سواحل مدينة تشينغداو الصينية خلال الشهر الحالي.
ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان: “عقب انتهاء المناورات، ستتوجه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق معينة في المحيط الهادي للقيام بدوريات بحرية مشتركة”.
وأضافت الوزارة: إن هذه التدريبات تُجرى سنوياً، بهدف التصدي المشترك للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”.
وكان الرئيسان الصيني والروسي اتفقا في 20 أيار الماضي على تمديد معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي بين الصين وروسيا، كما وقعا بياناً مشتركاً حول تعزيز التنسيق الاستراتيجي الشامل وتعميق علاقات حسن الجوار والتعاون الودي بين البلدين بشكل أكبر.