أجواء صيفية والحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق السورية.
ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الطقس نهار اليوم الأحد صيفياً عادياً وصحواً بشكلٍ عام إلى غائم جزئياً على المناطق الساحلية والجنوبية مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى ومرتفعات القلمون خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في الأجزاء الغربية من البلاد بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة مع هبّات نشطة خلال ساعات بعد الظهر تتجاوز سرعتها 65 كم/سا خاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في أغلب المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|20/36
|ريف دمشق-القلمون
|15/30
|القنيطرة
|16/28
|درعا
|20/32
|السويداء
|15/28
|حمص
|22/33
|حماة
|23/36
|اللاذقية
|25/30
|طرطوس
|25/31
|حلب
|24/36
|إدلب
|22/31
|دير الزور
|27/42
|الرقة
|25/40
|الحسكة
|27/41