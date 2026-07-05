أجواء صيفية والحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب ‏المناطق السورية.‏

ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الطقس نهار اليوم الأحد صيفياً عادياً ‏وصحواً بشكلٍ عام إلى غائم جزئياً على المناطق الساحلية والجنوبية مع فرصة لهطل ‏زخات محلية خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية ‏والجزيرة والبادية.‏

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، ‏ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى ومرتفعات القلمون خلال ‏ساعات الليل والصباح الباكر.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في الأجزاء الغربية من البلاد بينما تكون غربية ‏إلى شمالية غربية في باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة مع هبّات نشطة خلال ساعات بعد ‏الظهر تتجاوز سرعتها 65 كم/سا خاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية تؤدي إلى إثارة ‏الغبار والأتربة في أغلب المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع ‏الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏