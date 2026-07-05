أدب يحتفي بالمكان.. فعالية ثقافية في دير الآباء اليسوعيين بحمص

حمص-سانا‏

تحول المكان من حيز جغرافي إلى محور للنصوص الأدبية، في فعالية ثقافية نظمها ‏ملتقى حمص الأدبي في دير الآباء اليسوعيين أمس السبت تحت عنوان “كرة أرضية.. ‏أدب يحتفي بالمكان” بمشاركة 18 شاعراً وأديباً.‏

وقدم الملتقى مشهدية ثقافية سلطت الضوء على المكان بوصفه محوراً أدبياً ومصدراً ‏للإلهام حيث ناقشت النصوص الحية المتنوعة بين الشعر والقصة والنثر والخاطرة أبعاد ‏العلاقة الجدلية بين المبدع وبيئته، واستحضرت بكثير من العمق علاقة الإنسان بالمكان ‏وما يختزنه الحجر والتراب من ذكريات وقيم تاريخية وإنسانية.‏

احتضان للمواهب واحتفاء بالمكان

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضحت الكاتبة هنادي أبو هنود، عضو ملتقى حمص ‏الأدبي، أن الملتقى يحرص على احتضان مختلف المواهب الأدبية في مجالات الشعر ‏والقصة والنثر والخاطرة وغيرها، ويختار لكل فعالية محوراً محدداً واحتفى اليوم بالمكان ‏وتأثيره في وجدان الإنسان.

الشاعرة مها صبح تحدثت عن مشاركتها بقصيدتين من الشعر الموزون المقفى، تناولت ‏الأولى دير الآباء اليسوعيين وتأثير المكان في نفس الشاعر والمتلقي، فيما حملت الثانية ‏عنوان “ببستان”، وصورت فضاءً طبيعياً يضم نهراً وأزهاراً، معبرة عن الحنين إلى ‏الأمكنة وما تثيره من مشاعر الانتماء والجمال.‏

وشهدت الفعالية تفاعلاً من الحضور مع القراءات الأدبية التي عكست تنوع التجارب ‏الإبداعية، وأكدت دور الأدب في توثيق علاقة الإنسان بالمكان واستلهام مكوناته الثقافية ‏والإنسانية.‏ وينظم ملتقى حمص الأدبي أنشطة أدبية دورية تستضيف شعراء وكتاباً من مختلف ‏المحافظات، بهدف دعم الحركة الثقافية، وتشجيع المواهب الأدبية، وإتاحة مساحة للحوار ‏والإبداع من خلال تخصيص محور مختلف لكل فعالية.‏