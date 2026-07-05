المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ5 من تموز 2026

دمشق:

1 – ورشة بعنوان (مرسم فيروز) بإشراف الأستاذة فايزة الحلبي في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

2 – دورة تدريبية في التربية الراشدة بالتعاون مع فريق أسرتي، تقدمها الأستاذة منال بيطار، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – ورشة عمل بعنوان “إدارة الموارد البشرية” بإشراف الأستاذ سليمان زيدان في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00.عصراً.

4 – ورشة عمل بعنوان “نحو حياة هادفة” بإشراف الأستاذة سوسن العبّار في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “ماوكلي” و”السنافر: القرية المفقودة” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً والـ 6:00 مساءً.

6 – ندوة حوارية بعنوان “حقوق الطفل بين الشريعة والقانون”، تشارك فيها المحامية ملك بركة والأستاذة حنان الحموي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

7 – معرض فن تشكيلي بعنوان “تكوينات من بلدي” للفنانة التشكيلية مرح طيفور في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

8 – ورشة عمل بعنوان (فن الكروشيه) بإشراف الأستاذة ريم الدغري في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

9 – محاضرة بعنوان “مثلث صيدنايا: كيف يصنع الإنسان المعنى وسط المحنة” للمهندس محمد طالب في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

10 – تظاهرة “مسرح الغرفة 2” لتقديم عروض مسرحية، في العدوي جانب وزارة النفط، الساعة الـ6:00 مساءً.

11 – فعالية ثقافية تفاعلية للأطفال بعنوان رحلة النجوم الصغار، بإشراف المدربين دانه الحلبي وأليا محمد والشاعر عمر أورفه لي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

12 – عرض أفلام “حكاية لعبة 5، سيفن دوجز، صقر وكناريا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 -ورشة تعليمية للأطفال بعنوان “الشطرنج: متعة وتفكير” في المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – محاضرة طبية بعنوان (التهاب الكبد الوبائي) للمراقبة الصحية هيام خبازة، في النافذة الثقافية بمدينة صيدنايا، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

3 – ندوة حوارية بعنوان “وقفت عليّ”، تقدمها الأستاذة روعة العنية بمشاركة الأستاذة فايز كريمة وحنين باسط، في المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة 5:00 عصراً.

حمص:

محاضرة بعنوان “مقاومة الأنسولين: الأعراض، الأسباب، العلاج” للدكتورة ديما فاخوري في المركز الثقافي بمرمريتا، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

حماة:

محاضرة بعنوان “بناء المجتمع يبدأ من بناء الإنسان” للآنسة رقية حميدوش في صالة المركز الثقافي العربي بسلحب، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

طرطوس:

1 – ورشة قراءة تفاعلية للأطفال من سلسلة أساطير الشرق، بعنوان التاجر والإسكافي، في المكتبة الأهلية بقرية الجروية، الساعة الـ 10:00صباحاً.

2 – عرض فيلم سينمائي توعوي بعنوان “طفلي مسؤوليتي”، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – ورشة سرد قصصي للأطفال بعنوان “أنا القارئ” ونشاط مسابقات “مونوبولي” من تقديم فريق ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4 -:عرض أفلام الأطفال المدبلجة “الوطن”، و”الروبوت البري”، و”الجميلة والوحش”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

5 – نشاط يدوي بعنوان “صنع مجسم لشجرة صغيرة من أوراق شجرة الصنوبر”، بإشراف قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة 11:00 صباحاً.

6 – ندوة بعنوان “الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية”، يقدمها الدكتور بشار سعد والدكتور أحمد معتوق والمدرب وسيم عاصي، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة 11:00 صباحاً.

7 – قراءات قصصية للأطفال بعنوان (الأرنب الذكي – العصفور النساج) بالتعاون مع مدارس الأحد، في المركز الثقافي العربي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

8 – ورشة سرد قصصي للأطفال وعرض فيلم من قصص عالمية بإشراف قسم ثقافة الطفل والأنشطة، في المركز الثقافي العربي بالقمصية، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

9 -عرض مسرحي للأطفال بعنوان (معركة الرحيق) بإشراف الأستاذ حسن نصر بالتعاون مع فريق مهارات الحياة، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 5:00 عصراً.

اللاذقية:

1 -نادي صيفي للخط والرسم ومهرجان للطفولة في قاعة المحاضرات وصالة المعارض، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ10:00 صباحاً.

2 – ورشة عمل بعنوان “أنامل الأطفال المبدعة” من تقديم معهد الفنون التطبيقية، في المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

حلب:

1 – جلسة قراءة تفاعلية للأطفال بعنوان “رحلة بين السطور” في دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 -دورة تدريبية بعنوان (مهارات التفاوض والحوار) للدكتور عامر النمر، في مديرية الثقافة بحلب، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

3 -ندوة حوارية بعنوان “رحلة تحديد الأهداف مع شنغين”، يقدمها فيزيائي الفضاء ومعد البرامج العلمية شنغين علي أوغلو، في جامعة حلب (مدرج النصر)، الساعة الـ 2:30 ظهراً.

4 – عرض أفلام: “أصوات أمّنا، أعيدوها، فاميلي بيزنس، سيفن دوجز، حكاية لعبة، صقر وكناريا”في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً لغاية الساعة 9:15 مساءً.