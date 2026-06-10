الجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من تنفيذ ضربات ضد إيران رداً على إسقاط مروحية أمريكية 

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” عن الانتهاء من تنفيذ سلسلة ضربات دفاعية استهدفت مواقع داخل إيران، وذلك رداً على إسقاط مروحية عسكرية أمريكية من طراز “أباتشي” أمس.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته على موقعها اليوم الأربعاء

“أكملت قواتنا تنفيذ ضربات دفاعية ضد إيران، بتوجيه من القائد الأعلى رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي أمس”.



وأوضح البيان أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاحي الجو والبحرية الأمريكية شنت غارات جوية باستخدام ذخائر دقيقة، استهدفت من خلالها مواقع للدفاع الجوي ومحطات تحكم أرضية ومنظومات رادار إيرانية قرب مضيق هرمز.



وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي في سياق الرد المناسب على الهجمات الأخيرة التي استهدفت القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية، مؤكداً أن القوات الأمريكية ستبقى في حالة تأهب ومستعدة للدفاع ضد العدوان الإيراني غير المبرر.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق، في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”: لقد علمت من قواتنا المسلحة أن الإيرانيين أسقطوا إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي ليلة أمس، أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز، وكان على متنها طياران، وكلاهما بخير، ولم يصابا بأذى، وسنرد على ذلك بقوة.