أبو الغيط: المخططات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني مرفوضة

القاهرة-سانا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المخططات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني مرفوضة، مشدداً على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

ونقل موقع اليوم السابع عن جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام قوله: إن أبو الغيط بحث خلال لقائه اليوم وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين في القاهرة، الوضع الفلسطيني على مختلف الأصعدة، ولا سيما في ضوء إصرار الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة حربه الإجرامية في غزة، وإحباطه لجميع المساعي المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ودعا أبو الغيط الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها الامتناع عن منح التأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول الجاري، مؤكداً أن القرار مخالف للقانون الدولي ولاتفاقية المقر، كما أنه لا يخدم أجندة السلام.

وأوضح أبو الغيط أن فلسطين تواجه مُخططاً شاملاً لإلغاء مشروع الدولة وتنفيذ التهجير والضم، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، معرباً عن رفض الجانب العربي القاطع لهذا المخطط وتمسكه برؤية الدولتين.