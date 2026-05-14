مجلس النواب العراقي يصوت على منح الثقة لحكومة الزيدي

بغداد-سانا

صوت مجلس النواب العراقي اليوم الخميس على منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع” أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والوزراء المصوت عليهم أدوا اليمين الدستورية إيذاناً بالبدء بتأدية مهامهم رسمياً.

وبدأت الجلسة بقراءة الزيدي المنهاج الوزاري ثم التصويت عليه، حيث صوت بمنح الثقة لـ 14 وزيراً، فيما جرى تأجيل التصويت على حقائب وزارية أخرى بينها الدفاع والداخلية والثقافة والتخطيط والشباب والرياضة إلى وقت لاحق.

وفي الـ 27 من نيسان الماضي، كُلّف الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية بعد توافق “الإطار التنسيقي” عليه، باعتباره مرشحاً للكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي.