تركيا والولايات المتحدة… تعاون في المجال النووي المدني الاستراتيجي

أنقرة-سانا

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، توقيع بلاده مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن التعاون النووي المدني الاستراتيجي.

وقال بيرقدار في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية، كما نقلت وكالة أنباء الأناضول: “بدأنا مساراً جديداً في مجال الطاقة النووية، من شأنه تعميق الشراكة المتجذرة ومتعددة الأبعاد بين تركيا والولايات المتحدة”.

وأوضح: “وقّعنا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مذكرة تفاهم للتعاون النووي المدني الاستراتيجي، بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس”.

وختم الوزير التركي: “آمل أن يُثمر العمل المزمع تنفيذه بموجب هذه الاتفاقية فوائد متبادلة لكلا البلدين خلال الفترة المقبلة”.

وذكرت وكالة الأناضول أن الرئيسان أردوغان وترامب عقدا مباحثات في البيت الأبيض استمرت أكثر من ساعتين و20 دقيقة.