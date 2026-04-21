رابطة العالم الإسلامي تدين قرار إسرائيل تعيين مبعوث لدى “أرض الصومال”

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسيٍّ لها لدى ما يُسمّى “أرض الصومال”، مؤكدةً أنه يشكل انتهاكاً لسيادة الصومال وللقانون الدولي.

وندّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبدالكريم العيسى في بيان اليوم الثلاثاء، بهذا الانتهاك المدان الذي يستهدف وحدة أراضي الصومال الفيدرالية، ويمثّل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، في سياق مخالفته الصريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وجدد العيسى التأكيد على وقوف الرابطة ودعمها الكامل لوحدة الأراضي الصومالية وسيادتها ومؤسساتها الشرعية، المُعبِّرة عن إرادة الشَّعب الصومالي.

وكانت “إسرائيل” أعلنت في كانون الأول الماضي اعترافاً متبادلاً مع إقليم أرض الصومال، لتصبح الوحيدة في العالم التي أقدمت على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991، ولقي هذا الاعتراف تنديداً عربياً ودولياً واسعاً، لتعود إسرائيل وتعلن في الـ 15 من الشهر الجاري عن تعيين سفير لها في الإقليم.