توقف الرحلات في مطار لاغوارديا بنيويورك إثر اصطدام طائرة بمركبة على المدرج

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأميركية اليوم الإثنين، تعليق الرحلات الجوية في مطار لاغوارديا بمدينة نيويورك، عقب حادث اصطدام وقع بين طائرة ركاب ومركبة خدمية على أحد المدارج، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات حتى الآن.

وأفادت شرطة نيويورك حسب ما نقلت فرانس برس بأن طائرة تابعة للخطوط الكندية اصطدمت بمركبة عائدة لهيئة الموانئ أثناء وجودها على المدرج، فيما أوضح قسم الإطفاء في المدينة أنه استجاب لبلاغ حول حادث وقع على المدرج رقم أربعة داخل المطار.

بدورها، أصدرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية قراراً بوقف الرحلات في المطار مؤقتاً، مشيرة إلى احتمال تمديد التعليق إلى حين استكمال التقييم الفني والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الحركة الجوية.

وذكرت منصة تتبع الرحلات “فلايت رادار24” أن طائرة تابعة لشركة “اير كندا اكسبرس” من طراز “سي آر جاي-900” وتشغلها شركة شريكة للخطوط الكندية، كانت قادمة من مدينة مونتريال، حيث وقع الاصطدام أثناء تحركها على المدرج مع مركبة إنقاذ وإطفاء تابعة للمطار.

وأشارت إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك إلى أن الحادث أدى إلى اضطرابات في حركة النقل بمنطقة كوينز المحيطة بالمطار، داعيةً المسافرين إلى توقع تأخيرات وإلغاءات في الرحلات واستخدام طرق بديلة بسبب انتشار فرق الطوارئ في محيط الموقع.

كما أظهرت بيانات المطار تأجيل أو إلغاء جميع الرحلات المغادرة صباح اليوم، في وقت كان المطار يعاني أساساً من اضطرابات في حركة الطيران نتيجة سوء الأحوال الجوية خلال الساعات الماضية، إضافة إلى تأخيرات مرتبطة بتراجع عدد الموظفين نتيجة تداعيات أزمة التمويل الفدرالي.

ويعد مطار لاغوارديا أحد المطارات الرئيسية التي تخدم مدينة نيويورك، ويشهد حركة تشغيل كثيفة يومياً، ما يجعل أي حادث على مدرجاته ينعكس مباشرة على حركة الملاحة الجوية في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ولا سيما في ظل اضطرابات تشغيلية سابقة شهدها المطار خلال الأيام الماضية نتيجة سوء الأحوال الجوية وتأثيرات تتعلق بتراجع عدد العاملين في بعض الخدمات المرتبطة بالمطارات.