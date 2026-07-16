الأمين العام يعيّن رباب فاطمة رئيسة لبعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان

نيويورك-سانا‏

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة” أنطونيو غوتيريش ” أمس الأربعاء، ‏الدبلوماسية البنغلادشية البارزة رباب فاطمة على رأس بعثة الأمم المتحدة إلى ‏أفغانستان (يوناما).‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن غوتيريش قوله: “إنّ فاطمة تحمل إلى هذا ‏المنصب أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في العمل الحكومي والدولي، تشمل ‏الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف، ووضع السياسات، والدفاع عن ‏القضايا العامة، وإعداد البرامج وتنفيذها”.‏

وتشغل فاطمة حالياً منصب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون أقل البلدان ‏نمواً والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.‏

وتخلف فاطمة الكندية جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص لبعثة يوناما ‏والتي كانت تتولى رئاسة البعثة بالوكالة.‏

وتم تأسيس بعثة “يوناما” عام 2002، وتلعب دوراً محورياً في تنسيق ‏المساعدات الإنسانية والحوار السياسي ورصد حالة حقوق الإنسان في البلاد‏، وقد صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع في حزيران الماضي على تمديد ‏البعثة لعام إضافي.‏