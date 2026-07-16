الأمين العام يعيّن رباب فاطمة رئيسة لبعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان

نيويورك-سانا
عيّن الأمين العام للأمم المتحدة” أنطونيو غوتيريش ” أمس الأربعاء، الدبلوماسية البنغلادشية البارزة رباب فاطمة على رأس بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان (يوناما).
ونقلت وكالة فرانس برس عن غوتيريش قوله: “إنّ فاطمة تحمل إلى هذا المنصب أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في العمل الحكومي والدولي، تشمل الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف، ووضع السياسات، والدفاع عن القضايا العامة، وإعداد البرامج وتنفيذها”.
وتشغل فاطمة حالياً منصب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون أقل البلدان نمواً والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وتخلف فاطمة الكندية جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص لبعثة يوناما والتي كانت تتولى رئاسة البعثة بالوكالة.
وتم تأسيس بعثة “يوناما” عام 2002، وتلعب دوراً محورياً في تنسيق المساعدات الإنسانية والحوار السياسي ورصد حالة حقوق الإنسان في البلاد، وقد صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع في حزيران الماضي على تمديد البعثة لعام إضافي.