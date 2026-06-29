مقتل فلسطينيين اثنين أحدهما طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا



قتل فلسطينيان، أحدهما طفل اليوم الإثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة والضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن فلسطينياً قُتل برصاص قوات الاحتلال في بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قضى طفل متأثراً بإصابته الحرجة في الرأس والصدر في حي أم الشرايط بمدينة البيرة في الضفة الغربية.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله، وانتشرت في عدة أحياء منها، وداهمت قرية المغير، دون الإبلاغ عن اعتقالات.



ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية بين بلدتي سلواد ويبرود شرق رام الله، وقامت بعمليات تفتيش.



وفي شمال رام الله، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند مدخلي ترمسعيا ودير أبو مشعل، مع استمرار القيود على حركة التنقل في المنطقة.



وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جيوس شرق المدينة، ونصبت حاجزاً عسكرياً عند مدخلها، ومنعت حركة التنقل، كما داهمت الحارة الغربية في القرية، واقتحمت منزلين.



وقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل، في وقت سابق اليوم، بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.