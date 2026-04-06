الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لاعتداءات إيرانية وإصابات بشرية جراء سقوط شظايا

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الإثنين، أن وسائط الدفاع الجوي تعاملت خلال الساعات الـ 24 الماضية مع 14 صاروخاً باليستياً، وصاروخين جوالين، و46 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد، مشيرةً إلى وقوع إصابات جراء سقوط شظايا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية” كونا” عن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان قوله: إن “الاعتداءات الإيرانية أدت إلى سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية شمال الكويت، ما تسبب في وقوع إصابات بشرية”.

وأضاف العطوان: إن “مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت مع 22 بلاغاً، بينما تعاملت فرق إطفاء الجيش مع 3 بلاغات”.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، تواصل طهران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، بينها الكويت، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية.

