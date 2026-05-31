قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل عدد من الأشخاص وأُصيب آخرون بجروح اليوم الأحد، جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على منازل سكنية في حي العرب ببلدة دير الزهراني، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما باشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث ورفع الأنقاض وانتشال الضحايا.

وأضافت: إن أعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة، وسط معلومات عن وجود عدد من الأشخاص تحت الركام.

وفي قضاء صور، أفادت الوكالة بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من العمال أثناء عملهم في أحد الحقول ضمن بلدة برج الشمالي، من دون تسجيل إصابات.

إلى ذلك وجّهت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً إلى السكان المقيمين في المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني، داعية إلى إخلاء المنطقة.

وكان شخصان قُتلا وأُصيب أربعة آخرون، أمس السبت، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من البلدات والقرى في جنوب لبنان.

وتشهد مناطق عدة في جنوب لبنان عمليات قصف وغارات متكررة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية في عدد من المناطق المستهدفة.