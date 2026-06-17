اليونيسف: أكثر من 100 يوم من التصعيد على لبنان خلفت مئات الضحايا من الأطفال ‏وضغوطاً نفسية ‏

بيروت-سانا‏

أكد ممثل اليونيسف في لبنان، ماركولويجي كورسي، أن الأطفال في لبنان يواصلون دفع ثمن ‏باهظ للحرب المستمرة منذ أكثر من 100 يوم، في ظل تصاعد الانتهاكات وتدهور الأوضاع ‏الإنسانية والمعيشية.‏

وأوضح كورسي في بيان على الموقع الرسمي لليونيسيف بمناسبة مرور أكثر من ثلاثة أشهر ‏على تصاعد الأعمال العدائية، أن الأطفال “عاشوا تجارب لا ينبغي لأي طفل أن يمر بها”، ‏مشيراً إلى حالات نزوح متكرر وفقدان للأقارب وتعرض مباشر للعنف، إضافة إلى انهيار ‏الشعور بالأمان في المدارس والمجتمعات المحلية.‏

وبحسب البيان، فقد قتل 247 طفلاً وأصيب 992 آخرون منذ الثاني من آذار الماضي، بمعدل ‏يقارب 12 طفلاً يومياً بين قتيل وجريح، في حصيلة وصفها بأنها تعكس حجم الكارثة الإنسانية ‏المتفاقمة.‏

وأضاف: إن الدمار الواسع طال المنازل والمدارس والبنية التحتية الأساسية، بما فيها شبكات ‏المياه والصرف الصحي، ما فاقم من الأزمة الإنسانية وأثر بشكل مباشر على الخدمات الحيوية ‏للأطفال والأسر.‏

وأشار المسؤول الأممي إلى أن أكثر من 770 ألف طفل يعانون من ضغوط نفسية متزايدة نتيجة ‏التعرض المتكرر للعنف والنزوح والخسائر، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً منهم لا يزال غير قادر على ‏العودة إلى منازله بسبب استمرار القتال وخطر الذخائر غير المنفجرة.‏

وأكد كورسي أن وقف الأعمال العدائية بشكل مستدام بات ضرورة ملحة، داعياً إلى حماية ‏المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما يتوافق مع القانون ‏الدولي الإنساني.‏

وشدد على أن الأطفال في لبنان بحاجة إلى ما هو أبعد من توقف العنف، مشيراً إلى ضرورة ‏توفير الحماية والدعم النفسي والخدمات الأساسية، وفتح مسار واضح للتعافي، بما يضمن عدم ‏تحميل جيل كامل تبعات النزاع لسنوات طويلة.‏

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ ‏آذار الماضي، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية واسعة وأدت إلى موجات نزوح داخلية ‏وضغوط كبيرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية، ولا سيما في قطاعي التعليم والصحة.‏

وتشير تقديرات منظمات أممية إلى أن الأطفال يشكلون أحد أكثر الفئات تضرراً من النزاع، ‏نتيجة التعرض المباشر للاعتداءات، وانقطاع التعليم، وتدهور الخدمات الصحية والنفسية، إضافة ‏إلى التحديات المرتبطة بتوفير بيئة آمنة للعودة إلى المدارس والمنازل.‏

وفي هذا السياق، تكثّف وكالات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها اليونيسف، دعواتها إلى وقف مستدام ‏للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وسط تحذيرات من آثار طويلة الأمد على ‏جيل كامل من الأطفال إذا استمر تدهور الأوضاع.