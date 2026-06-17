اليونيسف: أكثر من 100 يوم من التصعيد على لبنان خلفت مئات الضحايا من الأطفال ‏وضغوطاً نفسية ‏

بيروت-سانا
أكد ممثل اليونيسف في لبنان، ماركولويجي كورسي، أن الأطفال في لبنان يواصلون دفع ثمن باهظ للحرب المستمرة منذ أكثر من 100 يوم، في ظل تصاعد الانتهاكات وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
وأوضح كورسي في بيان على الموقع الرسمي لليونيسيف بمناسبة مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تصاعد الأعمال العدائية، أن الأطفال “عاشوا تجارب لا ينبغي لأي طفل أن يمر بها”، مشيراً إلى حالات نزوح متكرر وفقدان للأقارب وتعرض مباشر للعنف، إضافة إلى انهيار الشعور بالأمان في المدارس والمجتمعات المحلية.
وبحسب البيان، فقد قتل 247 طفلاً وأصيب 992 آخرون منذ الثاني من آذار الماضي، بمعدل يقارب 12 طفلاً يومياً بين قتيل وجريح، في حصيلة وصفها بأنها تعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
وأضاف: إن الدمار الواسع طال المنازل والمدارس والبنية التحتية الأساسية، بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي، ما فاقم من الأزمة الإنسانية وأثر بشكل مباشر على الخدمات الحيوية للأطفال والأسر.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن أكثر من 770 ألف طفل يعانون من ضغوط نفسية متزايدة نتيجة التعرض المتكرر للعنف والنزوح والخسائر، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً منهم لا يزال غير قادر على العودة إلى منازله بسبب استمرار القتال وخطر الذخائر غير المنفجرة.
وأكد كورسي أن وقف الأعمال العدائية بشكل مستدام بات ضرورة ملحة، داعياً إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن الأطفال في لبنان بحاجة إلى ما هو أبعد من توقف العنف، مشيراً إلى ضرورة توفير الحماية والدعم النفسي والخدمات الأساسية، وفتح مسار واضح للتعافي، بما يضمن عدم تحميل جيل كامل تبعات النزاع لسنوات طويلة.
ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ آذار الماضي، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية واسعة وأدت إلى موجات نزوح داخلية وضغوط كبيرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية، ولا سيما في قطاعي التعليم والصحة.
وتشير تقديرات منظمات أممية إلى أن الأطفال يشكلون أحد أكثر الفئات تضرراً من النزاع، نتيجة التعرض المباشر للاعتداءات، وانقطاع التعليم، وتدهور الخدمات الصحية والنفسية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتوفير بيئة آمنة للعودة إلى المدارس والمنازل.
وفي هذا السياق، تكثّف وكالات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها اليونيسف، دعواتها إلى وقف مستدام للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وسط تحذيرات من آثار طويلة الأمد على جيل كامل من الأطفال إذا استمر تدهور الأوضاع.