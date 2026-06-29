ارتفاع أسعار النفط إثر التصعيد الجديد في منطقة الشرق الأوسط

لندن-سانا
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات العالمية اليوم الإثنين جراء تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط، ما أبرز هشاشة الاتفاق المؤقت بينهما، وأدى إلى تباطؤ حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت بمقدار 50 سنتاً، أي ما يعادل 0.69 بالمئة، لتصل إلى 72.49 دولاراً للبرميل.
كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 73 سنتاً، أو ما يعادل 1.05 بالمئة، ليسجل 69.96 دولاراً للبرميل.
وتعكس هذه القفزة في أسعار النفط مخاوف الأسواق المستمرة من تأثر إمدادات الطاقة العالمية جراء عدم الاستقرار في ممرات الشحن الرئيسية، حيث لم تعد معادلات العرض والطلب وحدها العامل الحاسم في تحديد أسعار النفط، بل باتت التطورات السياسية والعسكرية تلعب الدور الأكبر في توجيه أسواق الطاقة العالمية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والدولية، وتزايد المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات.