ارتفاع أسعار النفط إثر التصعيد الجديد في منطقة الشرق الأوسط

لندن‎-سانا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات العالمية اليوم الإثنين جراء تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في ‏منطقة الشرق الأوسط، ما أبرز هشاشة الاتفاق المؤقت بينهما، وأدى إلى تباطؤ حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز‎.‎

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وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت بمقدار 50 سنتاً، أي ما يعادل 0.69 بالمئة، لتصل إلى 72.49 ‏دولاراً للبرميل‎.‎

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كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 73 سنتاً، أو ما يعادل 1.05 بالمئة، ليسجل 69.96 دولاراً ‏للبرميل‎.‎

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وتعكس هذه القفزة في أسعار النفط مخاوف الأسواق المستمرة من تأثر إمدادات الطاقة العالمية جراء عدم الاستقرار في ‏ممرات الشحن الرئيسية، حيث لم تعد معادلات العرض والطلب وحدها العامل الحاسم في تحديد أسعار النفط، بل باتت ‏التطورات السياسية والعسكرية تلعب الدور الأكبر في توجيه أسواق الطاقة العالمية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية ‏والدولية، وتزايد المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات‎.‎