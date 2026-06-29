بريد طرطوس يطلق خدمات جديدة لتسهيل معاملات المواطنين وتعزيز دوره

طرطوس-سانا



أطلق بريد طرطوس حزمة خدمات جديدة في مكاتبه بالمحافظة، ضمن خطة المؤسسة السورية للبريد لتحديث منظومتها وتوسيع نطاق الخدمات البريدية والمالية، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.



وجاء إطلاق هذه الخدمات في إطار توجه المؤسسة نحو تعزيز دور المكاتب البريدية كمراكز خدمية متكاملة، من خلال إدخال خدمات رقمية ومالية وربطها بالمنصات الإلكترونية، وتوسيع نقاط تقديم الخدمة في المناطق المختلفة، بما يتيح للمراجعين إنجاز معاملاتهم من جهة واحدة وبخطوات مبسطة.



وأوضح مدير بريد طرطوس عمار يحيى في تصريح لـ سانا، أن المؤسسة أطلقت حزمة من الخدمات الجديدة، أبرزها خدمة استلام بيان القيد العقاري بالتعاون مع المديرية العامة للمصالح العقارية، حيث أصبح بإمكان المواطنين تقديم الطلب عبر تطبيق “معاملاتي” أو منصة “أنجز” واستلام الوثيقة من مكاتب البريد المعتمدة في طرطوس وبانياس وصافيتا والشيخ بدر والدريكيش.



وأشار يحيى إلى تفعيل خدمة شحن رصيد خطوط شركة MTN عبر أكثر من 300 نقطة بريدية في سوريا دون أي عمولات إضافية، إضافة إلى استئناف خدمة استخراج خلاصة السجل العدلي (غير محكوم) في عدة مكاتب بريدية بمحافظة طرطوس.



كما لفت إلى إطلاق خدمة إيداع حسابات “شام كاش” عبر المكاتب البريدية المؤتمتة، ما يتيح للمواطنين وأصحاب الفعاليات التجارية شحن حساباتهم بسهولة، إلى جانب إعادة تفعيل خدمة الطرود البريدية الداخلية بين المحافظات ضمن منظومة نقل بريدية جديدة تهدف إلى تحسين انسيابية الخدمات وتوسيع نطاقها.



وبيّن يحيى أن المؤسسة تعمل على التوسع مستقبلاً بإطلاق خدمة الطرود الخارجية وربط البريد السوري بمنظومة البريد الدولي، إضافة إلى تفعيل خدمات جديدة لشركات الاتصالات، بما يعزز دور البريد كمركز خدمي شامل للمواطنين.



وفي السياق ذاته، أكدت مسؤولة خدمة “شام كاش” لميس كمال البري أن سقف الإيداع عبر البريد ارتفع ليصل إلى مليون ليرة في العملية الواحدة، مع إمكانية تكرار الإيداع عدة مرات يومياً، بما يتيح مرونة أكبر للأفراد والتجار، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجه لتوسيع الخدمات المالية عبر شبكة البريد.



وأعرب عدد من المراجعين عن ارتياحهم للتوسع في الخدمات البريدية، مؤكدين أن ذلك ساهم في تخفيف الأعباء وتقليل الحاجة لمراجعة أكثر من جهة لإنجاز المعاملات، فيما دعا آخرون إلى تعزيز البنية التقنية وتوسيع قدرات الشبكة المعلوماتية لتسريع إنجاز المعاملات وتقليل فترات الانتظار، إضافة إلى التوسع في الخدمات الإلكترونية لتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

ويأتي هذا التوسع في إطار توجه المؤسسة السورية للبريد نحو تعزيز حضورها الخدمي وتحويل مكاتبها إلى مراكز متكاملة تقدم خدمات حكومية ومالية وبريدية متنوعة في مختلف المحافظات.