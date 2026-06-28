غزة: حصيلة القتلى تتجاوز 73 ألفاً منذ بدء العدوان

القدس المحتلة-سانا

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,054 قتيلاً، و173,480 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن المصادر قولها: إن “مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 قتلى جدد، و43 إصابة”.

وأوضحت أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,041 قتيلاً، والإصابات إلى 3,372، فيما جرى انتشال 786 جثماناً.

وبينت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وقتل فلسطيني اليوم الأحد، متأثراً بجروح أصيب بها سابقاً، جراء قصف لقوات الاحتلال في قطاع غزة.