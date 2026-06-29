مقتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة وحملات اعتقال في الضفة الغربية

القدس المحتلة- سانا

قتل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل، اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، فيما تواصلت حملات المداهمة في الضفة الغربية واعتقال 10 فلسطينيين، وسط تصاعد مستمر لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط جسر وادي السلقا في شارع البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة آخرين.

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال اليوم حملات المداهمة في مدن وقرى الضفة واعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة حزما مال شرق القدس المحتلة، عقب تصدي الأهالي لاعتداء نفذه مستوطنون على أطراف البلدة، ومحاولتهم إحراق مركبات الفلسطينيين.

كما اعتقلت فلسطينيين اثنين في بيت لحم، و3 من سكان بلدة قصرة جنوب نابلس، و3 آخرين من مخيم الجلزون شمال رام الله.

التضييق على الفلسطينيين

وفي سياق النهج الإسرائيلي في التضييق على الفلسطينيين اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بلدة صيدا شمال طولكرم، ونشرت آلياتها العسكرية في عدد من أحياء البلدة، وفتشت عدداً من المنازل، كما اعتلت أسطح عدد منها، وسط عمليات تفتيش وتمشيط واسعة، واحتجزت عدداً من الفلسطينيين، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل فلسطينية في بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت، وفتشتها، وقامت بتكسير محتوياتها، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية.

وداهم جنود الاحتلال برفقة تعزيزات عسكرية، فجر اليوم حرم جامعة بيرزيت، شمال رام الله، واعتدوا على أحد حراسها، وداهموا مبنى كلية الرياضة من الجهة الشرقية، وعمدوا إلى تحطيم محتوياته.

إلى ذلك اعتدى مستوطنون على فلسطيني يعمل في المنطقة الصناعية في بلدة بيتا جنوب نابلس، بالضرب ورشوه بغاز الفلفل، فيما نصب مستوطنون آخرون خيمة على أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تمهيداً للاستيلاء على أراضي المواطنين هناك، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أعلنت أمس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,054 قتيلاً، و173,480 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول 2023.