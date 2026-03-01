ترامب يدين الاعتداءات الإيرانية على السعودية ويؤكد دعمه لأي إجراءات تتخذها

الرياض-سانا

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً دعم واشنطن للإجراءات التي تتخذها الرياض في هذا الصدد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الرئيس الأمريكي أكد خلال الاتصال وقوف بلاده إلى جانب المملكة وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة. وشنت إيران صباح أمس السبت، اعتداءات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، ما أثار موجة واسعة من الإدانات، وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية