مقتل 21 شخصاً وإصابة 61 آخرين إثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في الصين

بكين-سانا

لقي 21 شخصاً مصرعهم وأصيب 61 آخرون، إثر انفجار في مصنع للألعاب النارية بمقاطعة هونان في وسط الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن الانفجار وقع أمس الإثنين في مصنع تابع لشركة “هواشنغ” لتصنيع وعروض الألعاب النارية في مدينة ليويانغ، وهي مدينة على مستوى المحافظات تتبع مدينة تشانغشا في مقاطعة هونان.

وأضافت: إنه تم حشد أكثر من 480 من رجال الإنقاذ ضمن خمسة فرق للقيام بأعمال الإنقاذ، مع نشر ثلاثة روبوتات إنقاذ.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما قامت فرق الإنقاذ بإجلاء السكان القريبين، وإقامة منطقة عازلة لمنع وقوع حادث ثانوي نظراً لوقوع الانفجار بالقرب من مستودعين لمادة البارود الأسود.

وفي شهر شباط الماضي لقي 12 شخصاً مصرعهم، جراء انفجارٍ داخل متجر للألعاب النارية في مقاطعة هوبي وسط الصين.