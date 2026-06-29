ألمانيا تلاقي باراغواي في مواجهة مؤهلة إلى ثمن نهائي مونديال 2026‏

photo 2026 06 29 12 51 45 ألمانيا تلاقي باراغواي في مواجهة مؤهلة إلى ثمن نهائي مونديال 2026‏

بوسطن-سانا‏

يلتقي المنتخب الألماني لكرة القدم نظيره الباراغوياني عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ليل اليوم بتوقيت دمشق، على ‏أرضية ملعب “جيليت” في مدينة بوسطن الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ 32 من نهائيات كأس العالم 2026.‏

وتأهل المنتخب الألماني إلى هذا الدور متصدراً المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين وخسارة، مسجلاً ‏عشرة أهداف خلال مرحلة المجموعات، مقابل أربعة أهداف دخلت شباكه، ما يمنح “الماكينات” زخماً هجومياً مهماً في ‏أدوار خروج المغلوب.‏

وفي المقابل، حجز منتخب باراغواي مقعده في دور الـ 32 بوصفه أحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، بعدما ‏جمع 4 نقاط في المجموعة الرابعة من فوز وتعادل وخسارة، مسجلاً هدفين، فيما تلقت شباكه أربعة أهداف.‏

وتحمل المواجهة طابعاً خاصاً، إذ يعود آخر لقاء مونديالي بين المنتخبين إلى نهائيات كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان ‏عام 2002، عندما فاز المنتخب الألماني بهدف دون رد في الدور الثاني.‏

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى الدور ثمن النهائي لملاقاة الفائز من مباراة منتخبي فرنسا والسويد.‏

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