ألمانيا تلاقي باراغواي في مواجهة مؤهلة إلى ثمن نهائي مونديال 2026‏

بوسطن-سانا
يلتقي المنتخب الألماني لكرة القدم نظيره الباراغوياني عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ليل اليوم بتوقيت دمشق، على أرضية ملعب “جيليت” في مدينة بوسطن الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ 32 من نهائيات كأس العالم 2026.
وتأهل المنتخب الألماني إلى هذا الدور متصدراً المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين وخسارة، مسجلاً عشرة أهداف خلال مرحلة المجموعات، مقابل أربعة أهداف دخلت شباكه، ما يمنح “الماكينات” زخماً هجومياً مهماً في أدوار خروج المغلوب.
وفي المقابل، حجز منتخب باراغواي مقعده في دور الـ 32 بوصفه أحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، بعدما جمع 4 نقاط في المجموعة الرابعة من فوز وتعادل وخسارة، مسجلاً هدفين، فيما تلقت شباكه أربعة أهداف.
وتحمل المواجهة طابعاً خاصاً، إذ يعود آخر لقاء مونديالي بين المنتخبين إلى نهائيات كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، عندما فاز المنتخب الألماني بهدف دون رد في الدور الثاني.
ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى الدور ثمن النهائي لملاقاة الفائز من مباراة منتخبي فرنسا والسويد.