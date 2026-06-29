متحف القرآن الكريم بمكة المكرمة يعرض مصحفاً نادراً طبع في قازان عام 1906‏

الرياض-سانا‏

يعرض متحف القرآن الكريم في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة مصحفاً شريفاً يُعد من أقدم المصاحف المطبوعة في مدينة ‏قازان، حيث طُبع عام 1324 للهجرة الموافق 1906 للميلاد.‏

وذكرت وكالة “واس” أن المصحف المعروض يتميز باحتوائه على شروح وتعليقات علمية مدونة على الهوامش، بما يعكس ‏جانباً من جهود العلماء في تفسير آيات القرآن الكريم وبيان معانيها، ويبرز القيمة العلمية للمصاحف المطبوعة التي أسهمت ‏في نشر علوم القرآن وتيسير الإفادة منها لطلاب العلم والباحثين.‏

ويُحفظ هذا المصحف النادر في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ويأتي عرضه ضمن تعاون يهدف إلى ‏إبراز الكنوز القرآنية والمقتنيات التراثية ذات القيمة التاريخية، وتعريف الزوار بالمراحل التي مرت بها طباعة المصحف ‏الشريف، وما رافقها من عناية علمية وفنية أسهمت في المحافظة على دقة النص القرآني وسلامته.‏

ويُعد متحف القرآن الكريم أول متحف متخصص بالقرآن الكريم، ويضم مقتنيات ومخطوطات ومصاحف نادرة تمثل ‏محطات بارزة في تاريخ كتابة المصحف الشريف وطباعته، مستفيداً من تقنيات العرض الحديثة التي تقدم محتوى معرفياً ‏وتفاعلياً يبرز عظمة القرآن الكريم، ويعكس جهود المسلمين في حفظه والعناية به عبر العصور.‏