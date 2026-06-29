إصابة 8 أشخاص وفقدان 3 آخرين بانفجار في مبنى سكني شمال شرق الصين

photo 2026 06 29 13 28 41 إصابة 8 أشخاص وفقدان 3 آخرين بانفجار في مبنى سكني شمال شرق الصين
صورة ارشيفية

‎ ‎بكين-سانا‏
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‎ ‎أصيب ثمانية أشخاص، واعتبر ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، جراء انفجار وقع اليوم الإثنين في مبنى سكني شمال ‏شرق الصين.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن سلطات الإطفاء المحلية قولها: إن انفجاراً يشتبه في أنه ناجم عن تسرب غاز مسال، وقع نحو ‏الساعة السابعة صباحاً في مبنى سكني بمدينة هولوداو في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، ما أدى إلى إصابة ثمانية ‏أشخاص وفقدان ثلاثة آخرين.‏

وشارك 95 رجل إطفاء و14 آلية في عمليات الإطفاء والإنقاذ، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً للوقوف على ملابسات ‏الحادث وأسبابه.‌‎ ‎

وكان انفجار وقع في الخامس من الشهر الجاري في متجر بمدينة بنشي التابعة لمقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، ما ‏أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح طفيفة.‏
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