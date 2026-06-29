إصابة 8 أشخاص وفقدان 3 آخرين بانفجار في مبنى سكني شمال شرق الصين

بكين-سانا
أصيب ثمانية أشخاص، واعتبر ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، جراء انفجار وقع اليوم الإثنين في مبنى سكني شمال شرق الصين.
ونقلت وكالة شينخوا عن سلطات الإطفاء المحلية قولها: إن انفجاراً يشتبه في أنه ناجم عن تسرب غاز مسال، وقع نحو الساعة السابعة صباحاً في مبنى سكني بمدينة هولوداو في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص وفقدان ثلاثة آخرين.
وشارك 95 رجل إطفاء و14 آلية في عمليات الإطفاء والإنقاذ، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.
وكان انفجار وقع في الخامس من الشهر الجاري في متجر بمدينة بنشي التابعة لمقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح طفيفة.